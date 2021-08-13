Вологжанин нарубил себе дров на 300 тысяч рублей

В Бабаево задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Делянку обнаружили в лесу.

Выяснилось, что мужчина уничтожил 7 деревьев различных пород на сумму свыше 275 тысяч рублей. Вологжанина выследили - в отделе полиции он признался в содеянном. Как оказалось, он пытался таким образом заготовить себе дрова на зиму.

Черному лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф, пока он под подпиской о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.