В колокольне Вологды открыли кружевной арт-объект на тему космоса

Фото: cultinfo.ru

В Вологде 12 августа в колокольне Софийского собора открыли арт-объект «Под небом кружевным»: он состоит из 848 кружевных звезд. Проект должен был быть представлена на IV Международном фестивале кружева «Vita Lace», но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки фестиваль перенесли на следующий год, а инсталляцию решили собрать уже сейчас.

Несколько месяцев в Музей кружева 588 мастериц с 9 стран мира присылали свои кружевные звездочки. Три варианта сколков специально для акции разработала вологодский художник по кружеву Ираида Зубарева. «Кружевное небо» представляет собой комету и две восьмиконечные звезды.

Самыми активными участниками акции оказались вологжане и словаки. Звездочки плели и представители мужчин. Сама акция посвящена 60-летию первого полета человека в космос. Место для арт-объекта выбрал автор – художник Сергей Танькин.

Арт-объект можно посмотреть до конца сентября, а при хорошей погоде и в октябре. Колокольня открыта ежедневно с 10.00 до 17.00 при отсутствии дождя. Взрослым придется заплатить 200 рублей, пенсионерам, студентам, школьникам – 100 рублей. Кружевницам, которые поучаствовали в создании арт-объекта – вход бесплатный.

Кроме того, можно полюбоваться видом с колокольни и в вечернее время. Акция «Огни вечерней Вологды» в ближайшее время запланирована на 12 и 26 августа. Об этом сообщил портал Культуры в Вологодской области.