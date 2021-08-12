Пожарные проехав 20 минут успели спасти троих вологжан

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Шекснинском районе 10 августа вспыхнул пожар в восьмиквартирном доме деревни Сухоломово. Пожарные добирались до места ЧП 20 минут, проехав 16 км по сельским дорогам. Когда спасатели прибыли, трое вологжан, к счастью, еще не сгорели. Их спустили со второго этажа на спасательном устройстве. Из квартиры эвакуировали 58-летнего хозяина жилплощади, 69-летнюю женщину и 87-летнего отца собственника.

В результате, площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр. Причиной стало возгорание дивана при неосторожном курении со стороны хозяина квартиры. Об этом сообщает пресс-служба областного УМЧС.