Под Кирилловом женщина зашла в гости и похитила икону

В полицию Кирилловского района обратилась 66-летняя жительница деревни Иванов Бор. У нее из дома исчезла икона с изображением «Богородицы». Ущерб пострадавшая оценила в 50 тысяч рублей.

Оперативники выследили подозреваемую: 55-летняя знакомая потерпевшей созналась на допросе в отделе полиции. Как пояснила вологжанка, она зашла в гости к приятельнице, но той дома не оказалось, а дверь была открыта. Женщина решила, что уходить с пустыми руками как-то глупо и прихватила с собой хозяйскую икону.

Воровке грозит до 6 лет лишения и штраф за «Кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище». Об этом сообщила пресс-служба УМВД.