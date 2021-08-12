Новгородец стал вологжанином и украл 2 крышки от канализации

В полицию города Вологды обратился представитель городской организации с заявлением о пропаже 2 крышек от канализационных люков, которые были установлены над теплотрассой в бетонной плите. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Удивительно, но им оказался 30-летний уроженец Новгородской области, который теперь проживает в Вологде.

Мужчину задержали. Как оказалось, он уже был ранее судим. Крышки раздробил ломом, а потом при помощи грузовой Газели сдал в металлолом. Ему грозит очередной срок по статье «Кража».