В Верховажье архангелогородцы украли у храма 21 металлический столб

Храм Николая Чудотворца Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Верховажском районе у восстанавливаемого храма Николая Чудотворца в деревне Олюшино исчез 21 металлический столб общей стоимостью 30 тысяч рублей. Полицейским удалось раскрыть кражу: подозреваемыми оказались 41-летний и 44-летний жители Архангельской области.

Столбы Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Мужчины сознались в преступлении и рассказали, что краденое сбыли в металлолом за 26 тысяч рублей. Теперь на гостей Вологодской области возбуждено уголовное дело статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".