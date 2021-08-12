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Происшествия12 августа 2021 16:48

В Верховажье архангелогородцы украли у храма 21 металлический столб

Мужчины задержаны
Евдокия САХАРОВА
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Храм Николая Чудотворца

Храм Николая Чудотворца

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Верховажском районе у восстанавливаемого храма Николая Чудотворца в деревне Олюшино исчез 21 металлический столб общей стоимостью 30 тысяч рублей. Полицейским удалось раскрыть кражу: подозреваемыми оказались 41-летний и 44-летний жители Архангельской области.

Столбы

Столбы

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Мужчины сознались в преступлении и рассказали, что краденое сбыли в металлолом за 26 тысяч рублей. Теперь на гостей Вологодской области возбуждено уголовное дело статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".