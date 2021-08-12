Большой переполох: из детского сада в Вологде были эвакуированы дети и сотрудники

В Вологде эвакуировали детский сад. Сигнализация сработала на задымление. Сейчас дети и сотрудники вернулись в здание, а специалисты исследуют все пожарное оборудование в дошкольном учреждении. Звонок в ЕДДС из детского сада № 94 «Елочка» прозвучал 12 августа около 11:00. Из дошкольного учреждения было эвакуировано 132 ребенка и 20 человек персонала.

Как выяснилось, датчики пожарной сигнализации, которые улавливают задымление, выдали ложный сигнал. Однако не было обнаружено ни открытого огня, ни дыма.

Сейчас в инциденте разбирается обслуживающая организация. Скорее всего, произошла техническая неисправность оборудования.