Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 15:40

Большой переполох: из детского сада в Вологде были эвакуированы дети и сотрудники

Тревога, поднятая пожарной сигнализацией, оказалась ложной
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Вологде эвакуировали детский сад. Сигнализация сработала на задымление. Сейчас дети и сотрудники вернулись в здание, а специалисты исследуют все пожарное оборудование в дошкольном учреждении. Звонок в ЕДДС из детского сада № 94 «Елочка» прозвучал 12 августа около 11:00. Из дошкольного учреждения было эвакуировано 132 ребенка и 20 человек персонала.

Как выяснилось, датчики пожарной сигнализации, которые улавливают задымление, выдали ложный сигнал. Однако не было обнаружено ни открытого огня, ни дыма.

Сейчас в инциденте разбирается обслуживающая организация. Скорее всего, произошла техническая неисправность оборудования.