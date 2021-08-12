Новый руководитель следственного управления СК представлен в Вологде

Геннадий Яшин

Полковник юстиции Геннадий Юрьевич Яшин назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области. Новый руководитель представлен коллективу.

В Вологду он прибыл 4 августа, а сегодня был представлен сотрудникам управления и руководителям органов государственной власти региона. Его представил заместитель Председателя Следственного комитета РФ, генерал-лейтенант юстиции Александр Владимирович Клаус.

В частности, он сказал, что Геннадий Юрьевич работал в органах прокуратуры, затем в органах Следственного комитета страны, свыше 20 лет. Он зарекомендовал себя как грамотный, профессиональный, порядочный сотрудник, руководитель высокого уровня. Неоднократно поощрялся за проявленные успехи и достижения, имеет государственные и ведомственные награды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Геннадий Юрьевич Яшин родился 28 октября 1972 года в селе Бутурлинка Саратовской области. Окончил в 1993 году Саратовский ордена Почета государственный педагогический институт им. К.А. Федина, в 1998 году - Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция». С 2000 года работал в органах прокуратуры, начав с должности следователя прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга. В руководящий состав следственных органов Геннадий Юрьевич вошел с первых дней образования Следственного комитета - в 2007 году, заняв должность руководителя следственного отдела по Кировскому району.

До момента назначения в Вологодскую область занимал должность руководителя первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного СУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Женат, двое детей.

Награжден государственной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Неоднократно поощрялся руководством СКР, награжден рядом ведомственных наград, имеет звание «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации».