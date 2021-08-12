Будет суд: в Череповце строительные блоки упали на голову монтажника с 11 этажа

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Завершено расследование уголовного дела по факту гибели монтажника на стройке в Череповце. Нашли и виновного.

36-летнего работника строительной организации обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Трагедия случилась в августе 2020 года в Череповце на улице Монтклер. Там шла стройка - возводился жилой дом.

Мужчина будучи ответственным лицом со стороны подрядчика, не обеспечил безопасные условия ведения строительных работ, в частности, необходимо было устройство защитных ограждений и информационных знаков об опасных зонах. В результате один из работников выронил переносимые газосиликатные блоки. Они упали через неогороженный проем на 11 этаже здания на проходившего внизу в опасной зоне 33-летнего монтажника из Ярославской области. Он погиб на месте.

Следствие закончило свою работу, уголовное дело направлено в суд. Что грозит обвиняемому? Согласно санкции ч.2 ст. 216 УК РФ, деяние наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает СУ СК по Вологодской области.