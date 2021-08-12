На суд не пришли: в Вологде перенесено слушание громкого дела

Судебное заседание по делу Владимира Осиповского, Ольги Васильевой и Юлии Булатовой отложено на 16 сентября. Вологодский городской суд перенес громкое заседание по делу злоупотреблений в областной филармонии на более поздние сроки. В суд явился лишь Владимир Осиповский. Юлия Булатова не пришла на судебное заседание из-за болезни ребёнка. Ольга Васильева попросила предоставить ей дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

Напомним, начальник регионального департамента культуры и туризма Владимир Осиповский, бывший руководитель Вологодской областной филармонии Ольга Васильева и главный экономист филармонии Юлия Булатова обвиняются в совершении мошенничества в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ), кроме того, Осиповский и Васильева ещё и в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).