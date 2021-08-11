Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 августа 2021 16:30

Пенсионер забил вологжанина тростью насмерть

Мужчины выпивали
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Орудие убийства

Орудие убийства

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Кич-Городецком районе местные жители обнаружили в соседской квартире труп 47-летнего мужчины и вызвали полицию. После этого в поселке Югском правоохранители допросили 64-летнего хозяина жилплощади.

Место преступления

Место преступления

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Как выяснилось, 7 августа вологжане вдвоем культурно отдыхали с алкоголем, пока не вспыхнул конфликт. В ходе ссоры пенсионер так распалился, что схватил трость и избил гостя до смерти. Мужчина скончался на месте. Хозяин не стал отрицать свою причастность к жестокому избиению знакомого.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Вологодской области