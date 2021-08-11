Пенсионер забил вологжанина тростью насмерть

Орудие убийства Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Кич-Городецком районе местные жители обнаружили в соседской квартире труп 47-летнего мужчины и вызвали полицию. После этого в поселке Югском правоохранители допросили 64-летнего хозяина жилплощади.

Место преступления Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Как выяснилось, 7 августа вологжане вдвоем культурно отдыхали с алкоголем, пока не вспыхнул конфликт. В ходе ссоры пенсионер так распалился, что схватил трость и избил гостя до смерти. Мужчина скончался на месте. Хозяин не стал отрицать свою причастность к жестокому избиению знакомого.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Вологодской области