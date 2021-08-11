В Вологде ищут водителя, который сбил подростка у Октябрьского моста

Место происшествия Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Вологде сбили 14-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть вне зебры у Октябрьского моста со стороны Заречья. Заметим, что до перехода там идти и идти, пересечь улицу по правилам не так уж и просто. ДТП произошло 10 августа около 15:30 на улице Чернышевского.

Мальчик получил травмы. Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются установить личность нарушителя. Возможных очевидцев ДТП просят связаться с правоохранителями по телефонам 8(8172) 76-50-65, 8(8172 76-50-50) или 112.

Известно, что машина направлялась со стороны улицы Гоголя к улице Сергея Орлова.