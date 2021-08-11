Вологжанин проплыл по улицам города на вейкборде

Начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов выложил на своей странице видео прошедшей ночи. В областном центре прошли ливневые дожди и несколько улиц оказалось затоплено. В ролике мужчина энергично плывет на вейкборде за машиной. И, судя по всему, вологжанин спокойно передвигался на доске, не доставая асфальта. Однако, такое развлечение на проезжей части в любом случае не безопасно - экстремала мог раздавить его же автомобиль.

Смотреть видеосюжет Вологжанин проплыл по улицам Вологды на доске

Алексей Шумилов заявил: "Пока одни катались на сапсерфе и вейкборде, аварийные бригады Горводоканала расчищали ливневку и помогали воде уйти в проблемных местах". Напомним, всего за пару часов минувшим вечером выпало две трети месячной нормы осадков.

А это сапсерф

Перекресток Ленинградской-Петина оказался одним из самых проблемных, т.к. он находится низине: вода сюда стекает с моста и с соседних улиц.