В Вологодской области двухлетний мальчик выпал в окно

В Вологодской области ребенок выпал из окна. Ребенок упал утром 11.08.2021 из окна квартиры на ул. Горького в Череповце. Мальчику 2 года 8 месяцев.

Об этом сообщает СУ СК РФ. Ребенок ударился о землю и остался жив. Он получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, 24-летняя мать мальчика оставила на непродолжительное время ребенка в комнате с раскрытым окном, оснащенным москитной сеткой. Ребенок залез на подоконник и выдавил ее.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

СУ СК напоминает: рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно: она не может выдержать вес ребенка: крепления сетки мгновенно ломаются.

Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно.