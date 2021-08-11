Женщина-водитель разбила три иномарки, пострадал ребенок

В тройном ДТП в Череповецком районе пострадал 8-летний мальчик. Женщина врезалась во впереди идущую автомашину. ЧП случилось 10 августа в 17:40 на 153 км автодороги Вологда - Тихвин - Р21 «Кола».

По предварительным данным, за рулем "Хавал" находилась женщина 1982 года рождения. Она не обеспечила безопасную дистанцию и врезалась в остановившийся впереди автомашину «Шкода Фабиа», за рулем которой находилась девушка, 1994 года рождения. От удара «Шкоду» откинуло на стоящий впереди автомобиль «Шкода Йети» под управлением мужчины 1952 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, машины получили повреждения, пострадал мальчик, находившийся в автомобиле «Хавал».