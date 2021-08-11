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Авто11 августа 2021 12:58

Трасса М-8 Вологда-Ярославль станет частично 4-полосной

56 км автодороги будет расширено
Евдокия САХАРОВА
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Федеральная магистраль М-8 Москва-Архангельск будет расширена на границе Вологодской и Ярославской областей. Об этом сообщил начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения Упрдор «Холмогоры» Юрий Мельхер. Всего будет расширено до 4 полос 56 км трассы, половина проходит по Грязовецкому району Вологодчины.

"На данный момент выполняется проектирование двух участков капитального ремонта: от деревни Макарово до поселка Пречистое, Ярославская область (км 350 - км 364) и от поселка Пречистое Ярославской области до деревни Ростилово Вологодской области (км 364 - км 406)", - сообщил Юрий Мельхер. О сроках пока информации нет.