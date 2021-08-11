Водонапорную башню в центре Вологды будут продавать вновь

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Администрация Вологды продает историческую достопримечательность в частные руки. Водонапорную башню на улице Сергея Орлова готовы продать за 6 млн рублей В придачу к зданию в лоте идет и земельный участок.

Башня продается через аукцион, так что 6 млн рублей - это начальная цена. Торги назначены на 27 августа, заявки принимаются до 24 августа.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что осенью прошлого года четырехэтажное здание площадью 248,9 кв. метров всего за 1,5 млн. рублей досталось предпринимательнице Жанне Ивановой, которая ранее арендовала постройку за 12 445 рублей в месяц.

Рыночная стоимость имущества осенью составляла 1 559 000 рублей. Но сделку заморозили из-за проверок контролирующих органов, 11 ноября 2020 года ее отменили. Как итог - продавать башню будут заново.