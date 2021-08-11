В Вологде нашествие заморских слизней

Фото Слава Ерохова, Фейсбук

В Вологде в районе Льнокомбината местные жители заметили скопление больших испанских слизней. Крупных моллюсков до 10-12 сантиметров в длину и до полутора сантиметров в диаметре, яркой охристой окраски. Может быть опасен, т.к. переносчик паразитов и инфекций. Вологодский блогер Слав Ерохов пишет в соцсети: "Предупредите детей, чтобы не вздумали с ними играться!"

Портал NewsVo получил ответы на главные вопросы об этих моллюсках от доцента кафедры биологии и химии ВоГУ, кандидата биологических наук Юлии Беловой. "Слизень испанский – это достаточно опасный инвазивный вид. Инвазивный – это тот, который не свойственен для территории. Слизень испанский сейчас очень активно распространяется в России вместе с посадочным материалом и вместе с грунтом, возможно с фруктами. Он очень распространён в Европе - начал там активно расселяться со второй половины 20-го века. В начале 2000-х впервые был обнаружен в одном из тепличных хозяйств в Твери", - объяснила ученая.

Как оказалось, слизня впервые заметили в областной столице в прошлом году. Пока его видели только в районе Льнокомбината. Биологи надеялись, что незваный гость не выдержит вологодской зимы, но видимо глубокий снежный покров сыграл злую шутку. Либо особи нашли себе комфортные условия у теплотрасс и домов.

Юлия Белова продолжила: "Этот вид слизней рассматривается всеми специалистами как очень опасный вредитель сельскохозяйственных, культурных, декоративных растений. Он всеядный. Плюс ко всему он крупный, у него достаточно быстрый цикл развития, ему нужно много есть, чтобы быстро развиваться и набирать массу".

Если слизень пойдет за город, то у огородников возникнут крупные проблемы. Моллюск размножается очень быстро и всеяден! Однако, за несколько десятилетий его наблюдения, отравлений среди людей не было. Пока указаний на то, что слизень ядовит - нет. Животные обычно их не едят, т.к. слизь густая и едкая. Но есть сведения, что их клюют утки и курицы.

"Слизень питается не только растительностью, но и любой мёртвой органикой, в том числе животной, может питаться на трупах: как дождевых червей, так и на мелких млекопитающих. Может встречаться на экскрементах. Это как раз и представляет определённую опасность для человека. Потому что на экскрементах и на трупах могут быть возбудители заболеваний: яйца паразитических червей, бактерии, которые, если брать слизня на руки, могут передаться человеку. Риски есть, но они не запредельно высокие. Основная опасность этого слизня – для сельского хозяйства", - рассказала Юлия Белова.

В Вологде живут и другие улитки - крупные арианты древесные. Они могут стать опасны на огороде, т.к. быстро поглощают листья.