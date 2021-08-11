Под Череповцом Рыбинское водохранилище окрасилось зеленым, а рыба всплыла

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В деревне Городище Череповецкого района можно наблюдать шокирующее зрелище. Вода Рыбинского водохранилища стала зеленой, а рыба всплыла кверху брюхом. Это объясняют активным цветением воды и обмелением водоема.

Смотреть видеосюжет Рыбинское водохранилище превратилось в зеленую жижу с мертвой рыбой

Местные жители утверждают, что мертвечина появляется у берега почти каждый год в конце лета. А вот такое сильное цветение воды - редкость. Водоем хоть и обмелел, но до критических значений еще далеко. Как сообщает «РусГидро», сейчас вода на отметке 100,46 м по Балтийской системе при норме в 101-102 метра. В 2014 году уровень опускался до 98,71 м, при уровне мертвого объема в 96,91 метр. Как сообщает GorodChe, можно было увидеть даже старые могилы и затонувшие суда.

Заходить в такую воду не стоит - она не очень чистая. Из-за цветения воды закрыли даже пляжи Череповца.