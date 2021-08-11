Пешеходы Вологды официально смогут переходить перекресток наискосок

Диагональный пешеходный переход

В Вологде пешеходы дождались первого диагонального пешеходного перехода. Разметка появилась в ночь на 10 августа на перекрестке улиц Марии Ульяновой — Козленская. Она официально разрешает пересекать проезжую часть по диагонали. Об этом сообщили в Администрации города. В общем-то, вологжане уже десятки лет наискосок перебегают переходы у остановки Кирова, Ярославской и другие.

«Если опыт будет эффективным, и жители примут нововведение, распространим и на другие перекрестки. Благодаря пунктирной разметке вологжане теперь могут двигаться внутри так называемых коридоров и переходить дорогу наискосок», — пояснил начальник Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

В областной столице в 2021 году успели обновить более 42 тысяч кв.м. разметки: 35 тысяч нанесли краской, остальное — более долговечным пластиком.