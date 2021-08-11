Выбраны три места в Вологде, где может появиться фонтан за 100 миллионов рублей

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В Вологде составляется перечень мест для размещения нового грандиозного фонтана - они будут выставлены на всеобщее голосование. Список определят члены Общественного совета города. Напомним, 100 миллионов рублей на фонтан обещал выделить Губернатор области - это подарок на 875-летие города, которое отмечается летом 2022 года.

Заседание, посвященной этой теме, уже состоялось. Обсуждались шесть мест, предложенных местными жителями. Члены Общественного совета Вологды вместе с экспертами рассмотрели территории с технической, градостроительной и финансовой точек зрения.

Предлагаются следующие площадки: аллея на проспекте Победы, площадь у ЦУМа, пл. Дрыгина, пл. Федулова, пл. Революции и пл. Чайковского. На каждой из территорий специалисты предварительно проверили сети, проанализировали плюсы и минусы территории. Большинство участников встречи выступили за то, что фонтан должен располагаться в центральной части города, но не любая площадка для этого подходит.

Напомним, фонтан планируется построить к 875-летию города, которое отмечается летом 2022 года.

«Из всех предложенных вариантов я выбрала бы аллею на проспекте Победы. Фонтан - некий знак, который посвящен глобальному событию. Он должен быть виден и заметен. Думаю, что пространство у ЦУМа камерное, уютное и приватное. Проспект Победы был бы более заметен. Нужно помнить, что это исторический центр города, бывшая Гостинодворская улица», - считает архитектор-реставратор, старший преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства ВоГУ Елена Никитина.

В социальных сетях жители города выступали за вариант установки фонтана на пл. Революции. Ранее, в 50-е годы, там уже был такой объект. Но эксперты высказались против, потому что это довольно сложно, возникает много сопутствующих вопросов, которые город не успеет решить:

«Решение о размещении любых, особенно крупных объектов должно приниматься одновременно с разработкой комплексной стратегии развития этого места. Площадь Революции находится в исторической части города, это многофункциональная территория, там много разных объектов, которые должны повлиять на будущее развитие площади. Я бы рекомендовала провести комплексную оценку развития этой территории, транспортный, исторический анализы, общественные обсуждения, связанные с будущим развитием площади, проработать функциональность, вопрос озеленения и после этого определить будущий образ территории, в том числе рассмотреть возможность или невозможность организации фонтана. Если сейчас установить фонтан, то есть риск не учесть важные моменты. И при разработке концепции окажется, что он, например, заблокировал важные пешеходные проходы или занял слишком много места и не позволяет полностью раскрыть функционал пространства. В таком случае либо придется подстраивать проект, либо переделывать фонтан. А это неэффективное использование средств», - высказала мнение федеральный спикер, партнер архитектурного бюро «ORCHESTRA DESIGN» Екатерина Гольдберг.

Эту позицию поддерживает и председатель Общественного Совета Вологды Анатолий Дианов. По его мнению, площадь Революции нужно реконструировать не точечно, а комплексно и в полном объеме - с колоссальными средствами для города и комплексным благоустройством. Он выступил за размещение фонтана на площади у ЦУМа, т.к. здесь проходит большой поток вологжан.

По мнению специалистов, важно также учесть, как функционально будет работать фонтан в том или ином пространстве.

«Любая предложенная территория должна рассматриваться не только как точка установки фонтана, но и как важное городское место, которое мы хотим развивать, может быть, даже синхронизируя разные программы», - отметила советник Мэра Вологды по развитию городской среды, куратор Лаборатории городской среды Надежда Снигирева.

«В качестве фонтана можно было бы разработать комплексную программу аэрации территории города. Сюда бы вошли сухие фонтаны, которые не сложно разместить. В эту разработку можно было бы включить питьевые фонтанчики, которых у нас также нет», - говорит председатель регионального отделения Союза архитекторов Вологодской области, заместитель начальника Госэкспертизы области Альберт Метский.

Путем голосования члены Общественного Совета Вологды выделили три приоритетные точки размещения нового объекта: аллея на проспекте Победы, площадь у ЦУМа и Торговая площадь. В дальнейшем эти варианты общественники обсудят повторно, с учетом всех деталей. После чего итоговый список возможных мест для размещения фонтана вынесут на голосование, в ходе которого свое мнение выскажут жители города.