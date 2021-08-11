Под Вологдой молния ударила в деревянный дом

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодском районе вечер 10 августа был наполнен дождем и грозами. В 22:20 вспыхнула одноэтажная брусковая дача с мансардой. ЧП произошло из-за грозового разряда в деревне Марково Сосновского сельского поселения. 55-летний собственник лишился кровли в 30 квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 100 кв.м: выгорела внутренняя отделка, потолочное перекрытие мансардного этажа.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, на место для ликвидации последствий удара молнии прибыли 5 единиц техники и 16 человек личного состава.