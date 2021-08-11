Вологжанин погиб от станка для склейки мебельных щитов

Станок-убийца Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологде на улице Северной 8 августа в производственном помещении погиб 56-летний мужчина. Он неофициально подрабатывал ремонтом станка для склейки мебельный щитов на деревообрабатывающем предприятии. Вологжанина во время работы придавило к стене движущейся деталью. Он скончался на месте. В полицию о трагедии сообщили очевидцы произошедшего.

На данный момент Следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка: устанавливаются обстоятельства организации ремонтных работ, при которых погиб мужчина, не состоящий в трудовых или подрядных отношениях с предприятием. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК. Всегда соблюдайте технику безопасности.