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Происшествия11 августа 2021 9:50

Вологжанин погиб от станка для склейки мебельных щитов

Мужчина занимался ремонтом
Евдокия САХАРОВА
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Станок-убийца

Станок-убийца

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологде на улице Северной 8 августа в производственном помещении погиб 56-летний мужчина. Он неофициально подрабатывал ремонтом станка для склейки мебельный щитов на деревообрабатывающем предприятии. Вологжанина во время работы придавило к стене движущейся деталью. Он скончался на месте. В полицию о трагедии сообщили очевидцы произошедшего.

На данный момент Следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка: устанавливаются обстоятельства организации ремонтных работ, при которых погиб мужчина, не состоящий в трудовых или подрядных отношениях с предприятием. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК. Всегда соблюдайте технику безопасности.