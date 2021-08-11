Вологодского строительного бизнесмена похитили, убили и скинули в реку

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В Вологде ведется расследование по факту похищения и смерти предпринимателя. 8 июля в реке Тошне у деревни Еремеево Вологодского района местные жители нашли тело мужчины. Криминалисты обнаружили на трупе признаки насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Вологодской области.

Погибшим оказался 44-летний учредитель и руководитель строительных фирм. Три дня его не было дома. Следствию удалось установить обстоятельства исчезновения вологжанина: его явно похитила группа людей на автомобиле. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

В результате, следователи и криминалисты с сотрудниками уголовного розыска установили причастность нескольких мужчин 36-49 лет, которые вели деловые отношения с погибшим. Правоохранители осмотрели их авто, обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

На данный момент устанавливаются мотивы и цели убийства. Двое подозреваемых задержаны и заключены под стражу, один объявлен в розыск.