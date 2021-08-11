Дохлая рыба появилась в реке Вологодской области

Дохлая рыбешка - вдоль всего берега

В группе «Вологодская область. ЧП» появился видеоролик - погибшая рыба в реке. По словам подписчика, это река Лухта, которая протекает в Грязовецком районе. Воду в ней - отравили., рыба всплыла вверх брюхом. Главным образом, это мелкая рыбешка, мальки. Дело в том, что это происходит не в первый раз. Так что крупной рыбы уже совсем не осталось, пишет Андрей Махонин.

Река Лухта впадает в Комелу, та - в реку Вологду.

Жители нескольких деревень , стоящих на берегу, уже много раз били тревогу. По их словам, одно из крупнейших сельхозпредприятий района сбрасывал в реку Лухта навозные стоки. Но руководитель обвинения считает надуманными.

Сегодня прошел ливень. Обычно такую погоду используют многие руководители. чтобы избавиться от стоков - больше вероятности, что концы уйдут в воду.