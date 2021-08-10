Белозеры спасли тонущих и получили оскорбления от полицейского

Фото: Онлайн Белозерск

"Комсомолка" сообщала о ЧП, произошедшем в начале августа на одном из озер Белозерского района. Пресс-служба сообщила, что сотрудник форелеводческого предприятия спас двух мужчин - они оказались в воде, так как лодка перевернулась.

На странице Сергея Кушеева появилась информация об аналогичном случае, произошедшем 8 августа около 21 часа вечера на Лозско-Азатском озере. Там также перевернулась лодка. В воде находились два человека, которые просили о помощи.

Отдыхающих спасли руководитель ООО СХП «Чистое озеро» Е.В. Соломашенко, и ещё два жителя из деревни Никоновская - Юрий Светлов и Сергей Козлов.

Тонущих вытащили на берег и доставили к деревне Орлово. Один из спасателей сделал вытащенным на берег мужчинам замечание, что те отправились на лодке пьяными и без обязательных спасательных жилетов.

«За что получил физическую «благодарность» в виде кулаков и оскорблений от гражданина М…, полицейского из Череповца», — сообщает автор поста Сергей Кушеев. Он предлагает полицейскому вернуться в Никоновскую и извиниться.