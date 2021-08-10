Специалисты подсчитали, сколько литров бензина жители разных регионов могут купить на зарплату

Агентство «РИА Рейтинг» исследовало вопрос: сколько литров бензина АИ-92 можно приобрести за среднюю зарплату в каждом из 85 регионов страны? Вологодская область заняла 32 строчку.

При цене АИ-92 46 рублей за литр на свою зарплату вологжанин может приобрести 813 литров. В лидерах оказались Москва и Санкт-Петербург, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Республика Коми и Тюменская область. .В Москве, этот показатель превышает 2000 литров. Архангелогородцы могут купить 1020 литров, жители Ленинградской области – 950 литров, жители Карелии - 890 литров.

В среднем по России - 1014 литров.

В Москве,показатель превышает 2000 литров. Архангелогородцы могут купить 1020 литров, жители Ленинградской области – 950 литров, жители Карелии - 890 литров, в среднем по России - 1014 литров.

Особая роскошь - бензин для таких республик, как Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия.

Вологодская область занимает в этой «табели о рангах» 32-ю позицию из 85 возможных. При средней цене АИ-92 на уровне 46 рублей за литр, за «чистую» зарплату вологжанина можно приобрести 813 литров самого популярного сорта бензина.