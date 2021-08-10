Один из вологодских "утопленников" оказался убит

В Вологде был похищен, а затем убит и выброшен в реку предприниматель Александр Лешуков. Об этом сообщает ИА «Ранпресс». Александр Лешуков - учредитель компаний, которые активно работали, в том числе, с государственными заказами. Например, в прошлом году одна из фирм получила контракт на 108 миллионов рублей с московским учреждением.

Мужчину искали с 5 июля как случайно утонувшего. Тело нашли в Вологодском районе и сразу появилась версия о том, что он убит. Началось следствие. Исполняющий обязанности помощника руководителя регионального СУ СК РФ Григорий Шубейкин подтвердил ИА «Ранпресс», что первым отделом областного управления расследуется дело о похищении и убийстве человека.

ИА "Ранпресс" сообщает, что были установлены трое подозреваемых, двоих удалось задержать, их арестовали. Еще одному подозреваемому удалось скрыться, он объявлен в розыск.

По информации ИА "Ранпресс", это предприниматель Иван Савоськин, сын экс-депутата Законодательного Собрания Вологодской области, члена партии «Справедливая Россия», председателя областного совета солдатских матерей Маргариты Савоськиной.

В 2007 году был "похищен" сам Иван Савоськин. Его «Тойоту Лэндкрузер» нашли возле Лисицынского карьера с распахнутыми дверями. Через несколько дней выяснилось, что предприниматель узнал об угрозе и инсценировал исчезновение.