Пропавшего мотоциклиста обнаружили в лесополосе, в двух километрах от мотоцикла

В Череповце в начале августа пропал 35-летний мотоциклист. Его разыскивали родные и волонтеры. По данным следствия, вечером 6 августа в Череповце в лесополосе вблизи улицы Ельнинской обнаружено его тело. А 9 августа в ходе розыска был найден мотоцикл, принадлежавший погибшему, оставленный в 2 км от места обнаружения тела. Следователи тщательно осмотрели транспортное средство и тело, места их обнаружений, не выявив следов борьбы. Картину случившегося будет устанавливаться. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, сообщает СУ СК по Вологодской области..