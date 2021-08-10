Пенсионер скончался за рулем Нивы Шевроле

Ниву остановили придорожные кусты

Пенсионер умер прямо за рулем автомобиля. В понедельник, 9 августа, в Грязовецком районе, водители проезжавших автомобилей обратили внимание на съехавший с дороги автомобиль и сообщили об этом в полицию.

Как сообщает областная ГИБДД, в 19:05 в дежурную часть поступил сигнал, что на 14 километре автодороги Илейкино - Шуйское в кювете обнаружен автомобиль «Нива Шевроле» - автомобиль остановили придорожные кусты. В салоне находился труп водителя.

Полицейским удалось установить, что это мужчина 1958 года рождения, его автомобиль около 16 часов дня выехал с трассы в кювет. Остальное должна установить медицинская экспертиза.

Вероятно, пенсионеру стало плохо зап рулем.

Фото: ГИБДД Вологодской области