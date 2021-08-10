Череповчанин ударил жителя Белозерского района куском тротуарной плитки

Драка с применением тротуарной плитки произошла в Череповце ранним утром. Ее пресекли проезжавшие мимо бойцы Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны Череповца патрулировал город. Около 4 утра на улице Ломоносова росгвардейцы заметили группу молодых людей. Они явно выясняли отношения.

Росгвардейцы остановились, попытавшись выяснить в чем дело. Один из них оказался с травмой головы - он получил удар куском тротуарной плитки. Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, а пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи.

Как выяснилось, пострадал 31-летний житель Белозерского района. Он был госпитализирован с подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 29-летнего череповчанина, передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия решения, сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.