Зубр в Череповце: красавца заметили в Зашекснинском районе

Новый арт-объект будет радовать череповчан, в первую очередь - детей. Он появился возле центра образования имени Милютина в Зашекснинском районе. Живые зубры обитают в лесах Вологодчины, а в Череповце появился топиарный зубр.

Дело в том, что у 23 школы центра образования создается экологическая тропа, на это расходуются деньги экологического гранта от "Северстали" - 500 тысяч рублей. В перспективе там появится парк со скамейками, деревьями и урнами.

Кроме зубра должна появиться клумба в форме солнечных часов. По экотропе смогут гулять все желающие.

Как пояснил директор центра образования имени Милютина Антон Муромцев, зубра выбрали, потому что это краснокнижное животное, его популяцию восстанавливают в Вологодской области. На экотропе рядом с растениями будут информационные таблички с QR-кодами. "Гуляющие получат эстетическое удовольствие и смогут узнать что-то новое. Будем проводить на тропе экологические мероприятия для школьников и детей из соседних садиков", - сообщил он.

Вандалов просят не беспокоится. На ночь территория закрывается. Кроме того, зеленый зубр находится под прицелом видеокамер. Вандала, ударом ноги свернувшего голову топиарной кошке, нашли практически сразу.