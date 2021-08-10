В Вологде в 13 часов 13 минут загорелась иномарка

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В Вологде сгорела иномарка. Сообщение о ЧП поступило 9 августа в 13 часов 13 минут .

Горел автомобиль "Опель Вектра" на улице Заречной в Вологде. На автомобиле 1996 года выпуска ездил по доверенности мужчина 1989 года рождения. Площадь пожара - 2 квадратных метра.

Как сообщает пресс-служба МЧС, загорелась изоляция электропроводов в районе бардачка, выгорела ткань потолка и передних сидений, оплавились и деформировались пластиковые детали салона в районе приборной панели. Названа причина ЧП: недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. На место выезжали 2 пожарные машины.