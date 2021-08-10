Один дом загорелся от другого под Череповцом

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Под Череповцом горели два дома. Один из них выгорел полностью. 9 августа в 10 часов 9 минут поступило сообщение о ЧП: горел двухэтажный деревянный частный дом в деревне Пронино Югского муниципального образования. Собственник дома - мужчина 1968 года рождения. Строение - 1936 года постройки. Площадь пожара - 217 квадратных метров. От него загорелся и соседний дом: крыша и веранда. Этот дом, принадлежит женщине 1955 года рождения. Огнем повреждены стены двух теплиц (собственник мужчина 1968 года рождения), стена теплицы и 2 стены дома (собственник женщина 1955 года рождения).

Причина возгорания устанавливается. В ликвидации задействовано 5 единиц техники, 11 человек личного состава.