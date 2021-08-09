Жириновский предложил забрать у Мордашова завод в Череповце

Владимир Жириновский Фото: Евгения ГУСЕВА

В интернете появилось видео с очередными громкими заявлениями от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик предлагает переписать крупные российские предприятия у их собственников на счет государству.

Под горячую руку попал и череповецкий миллиардер: "Забрать завод у Лисина, Новолипецкий, этот завод принадлежит гражданам Липецка, его строили, а у него огромные доходы. Он, по-моему, по богатству второй или третий. С какой стати? Это недопустимо. И у Мордашова отобрать завод в Череповце. Все забрать эти мощнейшие предприятия. И деньги будут здесь, и в пять раз лучше будут жить наши граждане".

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С начала 2021 года упомянутые олигархи свое состояние только увеличили. Жириновский добавил, что его планы будут осуществлены к 2024 году, когда он "въедет в Кремль".