Стало известно, почему в Вологде снесли ларьки на улице Северной

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В Вологде сегодня во время традиционного прямого эфира у мэра города спросили, куда исчезли ларьки с улицы Северной. Сергей Воропанов пояснил, что павильоны были расположены под проводами ЛЭП - это запрещено и опасно. Нарушения почему-то выявили только сейчас.

Предприниматель Шисад Асадов рассказал свою историю: «Я торговал фруктами, овощами и одеждой. На ул. Северной у меня было 7 точек. Все мои магазины закрылись. Я потерял работу. Но в настоящее время я все еще плачу аренду за них». Как оказалось, объекты еще не переданы в Департамент имущественных отношений, поэтому бизнесмену приходится платить за фактическое использование земельного участка. После обращения в инстанцию специалисты составят акт о сносе и плата перестанет начисляться автоматически. Если предприниматель потом найдет себе место для торговли, то ему следует обратиться уже в Департамент экономического развития.

Проверки в Вологде проходят каждую неделю, на устранение нарушений дают 2 недели. Снос НТО грозит после многократного невыполнения предписаний. Всего в 2021 году в областной столице снесли 20 нестационарных торговых объектов.