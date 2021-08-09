Пьяный вологжанин умаялся во время кражи телевизора и прикорнул в кустах

Кадр с видеозаписи полицейского

В полицию Вологды позвонил прохожий. Он рассказал, что в кустах на Окружном шоссе спит мужчина. Рядом с ним лежит мобильный телефон и даже телевизор. Наряд патрульно-постовой службы по этой наводке нашел спящего 38-летнего мужчину. Вологжанин оказался уже ранее судим.

Смотреть видеосюжет Вологжанин умаялся и уснул в кустах с ворованными вещами

Ранее днем 50-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже такого же телевизора и телефона из квартиры на том же Окружном шоссе. Ущерб оценили в 5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Задержанный рассказал правоохранителям, что выпивал у знакомого в квартире. А когда его приятель заснул, то понес ценные вещи в ломбард - но его по дороге сморило.

Вещи возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".