Вологжанка ударила мужа ножом под сердце за поцелуи с подружкой

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В селе Шуйское Междуреченского района разыгралась семейная драма. 8 мая 43-летняя женщина с супругом прогуливались по населенному пункту, им на пути встретилась знакомая. Супруги пригласили женщину присоединиться вечером к застолью у них дома.

Друзья активно выпивали, когда хозяйские кошки тоже попросили еды. Жена ушла на кухню порезать им рыбы, а когда вернулась в комнату, то увидела на кровати целующегося с гостьей мужа. Женщина не выдержала такого предательства близкого человека и вонзила рыбный нож в грудь возлюбленного. После этого вологжанка вызвала скорую и полицию. Несмотря на то, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью, он выжил.

Муж просил не наказывать ревнивую жену - она извинилась перед ним, а он ее простил. Супруги обещали, что такого больше не повторится. Однако женщина уже к моменту совершения преступления была условно осуждена. По совокупности приговоров суд назначил ей 3 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Плюс осужденная должна будет выплатить страховой компании «СОГАЗ-Мед» расходы на оказание медицинской помощи застрахованному лицу в размере 47 885 рублей 85 копеек и процессуальные издержки в размере 13 805 рублей 75 копеек в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.