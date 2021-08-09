В Вологде достроили скандальный детсад на крови

Фото из группы "Перепланировка Вологда"

В Вологде окончилось строительства детского сада во дворе дома №36 на улице Ярославской. С самого начала возведение учреждения вместо зеленой зоны в Бывалово сопровождалось протестами. 27 августа 45-летний активист Сергей Пахолков скончался в спецприемнике после конфликта с правоохранителями. Местные жители бросались под строительную технику, чтобы остановить работы, но это не помогло - на подмогу строителям пришли неизвестные мужчины в спортивных костюмах.

Ранее на месте садика была аллея, высаженная ветеранами в память о погибших в Великой Отечественной войне. Кроме того, местные жители боятся, что ситуация с пробками в районе ухудшится, а старые коммуникации и вовсе не выдержат новой нагрузки. Вологжане предлагали перенести строительство на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Чиновники искать менее скандальное место для возведения садика не захотели, желания местных жителей не учли.

1 сентября детсад будет готов принять 200 детей. Подрядчиком выступило ООО «Базис ЛТД» с контрактом стоимостью в 200 млн рублей, хотя в установленные сроки фирма не уложилась. В здании есть музыкальный и спортивный залы, бассейн, кабинеты логопеда и психолога. Как сообщило правительство области, сам сад построен по нестандартному дизайнерскому проекту.