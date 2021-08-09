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Происшествия9 августа 2021 13:33

И трое суток отсидеть не жалко: вологжанин поплатился за любовь к арбузам

На вора криком подействовала продавщица ларька
Евдокия САХАРОВА
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На улице Вологды в конце второго месяца лета произошел живописный инцидент. Мужчина шел мимо торгового павильона на Герцена, когда ему пришла в голову интересная мысль: взять арбуз и спокойно двигаться дальше. Однако похищение крупной летней ягоды заметила продавщица. Женщина выбежала из ларька и своим криком испугала любителя легкой наживы.

Вор вздрогнул - так и неиспробованный никем арбуз по случайности полетел на асфальт... Мужчину задержали и осудили. Как оказалось, он уже ранее был привлечен к административной ответственности, нигде не работает. Мировой судья назначил вологжанину трое суток ареста.

Похититель арбуза заявил, что в содеянном раскаивается. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.