Массовое трехдневное отключение воды в Вологде перенесли

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о новой дате масштабного отключения воды в городе. Как сообщала "Комсомолка", ремонтные работы с отключением воды планировались с 13 по 15 августа. На зональной насосной станции по улице Ильюшина, 30 а и на водоводе диаметром 800 мм по улице Александра Клубова будут менять запорную арматуру.

Так что часть Вологды останется без воды на целых три дня. Были запланированы работы на месте строительства базы МЧС в районе улицы Мохова. Это тоже требовало длительного отключения водоснабжения в микрорайоне.

Однако коммунальщики напряглись и предложили новый план работ: ремонты начнутся на неделю позже, а длительность отключения воды можно сократить.

Согласно новому графику работ, вода будет отключена поздно вечером в пятницу, 20 августа. А появится в кранах - утром в воскресенье, 22 августа.

Одновременно будут произведены работы и на водоводе в районе строительства базы МЧС.