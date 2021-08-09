Бойцы Росгвардии задержали пьяного водителя "Лэнд Крузера" и его пассажира

В Вологде сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного водителя на Лэнд Крузере. Заодно с ним и его пьяного пассажира.

Вечером выходного дня бойцам Росгвардии поступила информация, что на улице Возрождения на автомобиле Ленд Крузер передвигается нетрезвый водитель. Росгвардейцы заметили иномарку, которая направлялась в сторону Окружного шоссе, постоянно перестраивалась и нарушала правила дорожного движения. Стражи правопорядка потребовали остановиться.

Видно было, что мужчина пьян: от водителя 1973 года рождения исходил резкий запах алкоголя, а речь была запутана и непонятна. За водителя решил вступиться пассажир, вологжанин 1970 года рождения. Он тоже был пьян и стал вести себя агрессивно. Он возмущался остановкой иномарки, ругался грубой нецензурной бранью и оскорблял росгвардейцев. Сотрудники вневедомственной охраны передали обоих нарушителей полиции, сообщает пресс-служба ведомства.