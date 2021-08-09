В Череповце сгорел дачный дом вместе с мужчиной

Фото: МЧС

В полночь в Череповце случился пожар в дачном кооперативе. На пепелище обнаружен труп. Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о пожаре поступило в 00 часов 41 минуту. Горел одноэтажная дача в СНТ 1ЧСПЗ в городе металлургов. По прибытию сотрудников пожарных подразделений, дощатое строение 16 квадратных метров горело открытым огнем. Строение уничтожено огнем. Погиб мужчина, личность его устанавливается. Строение было бесхозным . В ходе осмотра места происшествия установлено, что очаг пожара находился внутри строения. Из объяснений проживающих на соседних участках граждан стало известно, что в уничтоженном огнём садовом доме проживал мужчина без определенного места жительства. Причина ЧП устанавливается. В ликвидации задействовано 3 единицы техники, 11 человек личного состава.