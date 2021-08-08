Страшное ДТП под Вытегрой унесло жизни взрослых и годовалого ребенка

Место ЧП Фото: Областной УГИБДД

8 августа около 10 часов утра произошло трагическое ДТП в Вытегорском районе, унесшее жизни четверых человек. На 262 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск» 52-летний водитель ВАЗ-2115 вылетел на встречку, где в лобовую столкнулся с «Рено Дастер» под управлением 30-летнего мужчины.

Фото АСУНЦ Вытегра

Отечественный автомобиль так смяло, что люди оказались зажаты металлом. На месте погиб водитель, годовалая малышка-пассажирка и 29-летняя женщина. Другая 29-летняя вологжанка скончалась в машине скорой. Об этом сообщила группа АСУНЦ "Вытегра".