Братья-вологжане организовали семейную мефедроновую лабораторию

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В Вологде суд заключил под стражу двух братьев. Как предполагает следствие, мужчины с апреля по август 2021 года организовали в дачном доме садоводческого товарищества кустарную лабораторию по производству наркотика мефедрона.

Вологжане заранее приобрели химические вещества, из которых сумели выделить мефедрон в особо крупном размере - более 500 грамм. Далее они хотели сбыть наркотическое вещество на территории Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Ведется расследование уголовного дела.