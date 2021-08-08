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Происшествия8 августа 2021 15:53

В Череповце спасатели вытащили машину с трамвайных путей

ЧП произошло на проспекте Победы
Евдокия САХАРОВА
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ДТП Череповца, Евгений Максимов

ДТП Череповца, Евгений Максимов

В Череповце сегодня около 10 утра в районе железнодорожного моста произошло ДТП. «Рено Логан» мчался со стороны Заягорбского района в сторону Индустриального по проспекту Победы. В какой-то момент водитель не справился с управлением: в итоге, машина вылетела на трамвайные пути и перевернулась на бок.

ДТП Череповца, Евгений Максимов

ДТП Череповца, Евгений Максимов

Движение трамваев в сторону центра оказалось парализовано, пока спасатели не помогли убрать разбитую автомашину с путей. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства аварии уточняются.