Мошенники так хотели получить деньги вологжанки, что вызвали ей междугороднее такси

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64-летняя жительница Вологды уехала на отдых на свою дачу в Кирилловском районе, когда ей начали поступать множественные звонки от работников банка и сотрудников полиции. Неизвестные убеждали пенсионерку, что за ее сбережениями охотятся злоумышленники, нельзя терять ни минуты.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области, ей даже вызвали такси в Вологду. Когда дама пришла в банк, чтобы совершить перевод 200 тысяч рублей на неизвестные счета, то кассир ее остановила. Звонившие были аферистами.

«Целая группа мошенников убеждала женщину снять сбережения и перевести их на несколько банковских счетов», — заявила пресс-служба УМВД.