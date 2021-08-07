В Вологде сотрудницы банка отговорили мужчину переводить деньги аферистам

Правоохранители поблагодарили вологжанок за бдительность Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде в полицию обратился 56-летний мужчина. Он пожаловался, что чуть не стал очередной жертвой дистанционных мошенников. Все началось с того, что в один прекрасный день ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он напугал мужчину известием о том, что злоумышленники пытаются оформить кредит, используя данные вологжанина. Чтобы деньги не украли, надо самому оформить займ и перевести на различные счета. Вологжанин взял кредит и уже хотел начать рассылать денежные средства, но для безопасности решил проконсультироваться с сотрудниками банка. Там его отговорили от необдуманных действий старшая менеджер Яна Пономарева и руководительница офиса Екатерина Шалаевская.

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Таким образом вологжанину удалось сохранить 250 тысяч рублей. Врио начальника УМВД по г. Вологде полковник юстиции Андрей Яковлев вручил женщинам благодарственные письма и поблагодарил за активную гражданскую позицию и предотвращение хищения средств.