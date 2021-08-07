Череповчанка показала всем свою коллекцию коров

Крупный экспонат Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце открылась выставка игрушечных коров: всего более 50 фигурок, которые три десятка лет собирала бывшая журналистка Татьяна Лушкина. В библиотеке имени Журавлева на улице Сталеваров, 42 можно ознакомиться в том числе с коровами из Англии, Испании, Германии и других стран.

Коллекцию собирали тридцать лет Фото: http://www.cherinfo.ru

Директор библиотеки Екатерина Виноградова рассказала cherinfo: «Татьяна Станиславовна — наш постоянный читатель, и мы предложили ей выставить ее личную коллекцию. Все-таки идет Год быка. Здесь представлены фигурки авторской работы из глины, керамики, камня. География этих коровок тоже обширная. Коллекция насчитывает больше 50 фигурок. Татьяна Станиславовна привозила фигурки из путешествий, получала их в подарок или на заказ».

Работы - авторские

Выставка «Мои любимые коровушки» будет работать до конца августа, вход бесплатный. Библиотека открыта в будни с 11 до 18 часов.