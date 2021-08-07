Мурманчанка дважды устроила дебош в вологодском хостеле

Мурманчанка устроила разборки в вологодском хостеле. На место выезжали бойцы Росгвардии.

Как сообщает областное управление Росгвардии, в 14:20 сработала тревожная кнопка в хостеле на Техническом переулке. Через несколько минут на вызов прибыл наряд.

Администратор рассказала, что одна из постоялиц распивает спиртное в столовой хостела. На замечания стала ругаться и нецензурно оскорблять.

Сотрудники вневедомственной охраны приступили к задержанию и сопроводили 50-летнюю жительницу Мурманской области в отдел полиции.

Полиция отпустила мурманчанку - через несколько часов сотрудникам вневедомственной охраны вновь пришлось выехать в тот же хостел. Женщина, отдохнув в полиции, снова стала высказывать претензии администратору.

Дебоширку снова свезли в полицию.